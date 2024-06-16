بالصور والفيديو| «تكبيرات وبلالين».. الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى بمسجد مصطفى محمود

يمثل عيد الأضحى لحظة فرح عارمة للمسلمين، حيث يعبرون عن حبهم وتقديرهم لتقاليدهم الدينية والاجتماعية، ويجتمع الأهل والأصدقاء للاحتفال وتقديم الأضاحي، ما يضفي جوًا من السعادة والتلاحم.

ورصدت كاميرا "البوابة نيوز"، مظاهر الاحتفال والصلاة في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، حيث يبدأ الاحتفال بعيد الأضحى بصلاة العيد التي تقام في الساحات الكبرى والمساجد، حيث يجتمع المسلمون بكثرة مرتدين أجمل ملابسهم، يتبادلون التهاني ويتشاركون الدعاء.

تزينت الشوارع بالبالونات والزينة المبهجة، ورفعت التكبيرات بصوت عالٍ في المساجد، مما أضفى جوًا من الفرح والسرور، فضلًا عن توافد العائلات مع أطفالها للمشاركة في الاحتفالات.

عقب صلاة عيد الأضحى، تبدأ الاحتفالات في جو من البهجة والسرور، حيث يطلق البالونات الملونة في السماء، مما يضفي لمسة من الفرح على الأجواء، يتم توزيع الهدايا والعيديات على الأطفال والكبار، مما يزيد من بهجة العيد ويعزز مشاعر المحبة والتآزر.

وتزدحم الشوارع بالضحكات والأصوات المرحة، بجانب العديد من الفعاليات الترفيهية والعروض الشعبية التي تجذب الجميع، مما يجعل عيد الأضحى مناسبة تجمع بين العبادة والفرح والاحتفال، وتعزز الروابط الاجتماعية بين الناس.