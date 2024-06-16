«الله أكبر ولله الحمد».. تكبيرات العيد تصدح في ميدان مصطفى محمود

في قلب القاهرة، وتحديدًا في ميدان مصطفى محمود، بدأت احتفالات عيد الأضحى المبارك، حيث امتلأت الأجواء بأصوات التكبيرات التي صدحت من المساجد المحيطة، هذه الأصوات العذبة لم تكن مجرد شعائر دينية، بل كانت دعوة مفتوحة للفرح والتلاحم الاجتماعي.

مع بزوغ شمس العيد، توافدت العائلات إلى الميدان، حيث زينت البالونات الملونة وزينة العيد المكان بأسره، مما أضفى عليه جوًا احتفاليًا بهيجًا.

ورصدت كاميرا "البوابة نيوز"، مظاهر الاحتفال والصلاة في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، حيث يبدأ الاحتفال بعيد الأضحى بصلاة العيد التي تقام في الساحات الكبيرة والمساجد، حيث يجتمع المسلمون بكثرة مرتدين أجمل ملابسهم، يتبادلون التهاني ويتشاركون الدعاء.

وشهد الميدان أيضًا توزيع الحلوى والهدايا على الأطفال، بهدف إدخال السرور على قلوب الصغار وإشعارهم بفرحة العيد، والكبار بدورهم تبادلوا التهاني والتبريكات، وعبروا عن فرحتهم بأداء صلاة العيد جماعة في المسجد الكبير.

بلا شك، كان ميدان مصطفى محمود مركزًا للاحتفال والتلاقي، حيث جسدت هذه الأجواء روح العيد الحقيقية المبنية على الفرح والتآلف والمحبة، هذا العيد في مصطفى محمود كان مناسبة استثنائية، جمعت بين الروحانية والبهجة، وجعلت من المكان نقطة مضيئة في ذاكرة كل من حضر الاحتفالات.