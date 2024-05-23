ضبط 110 مخالفات متنوعة خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا اليوم الخميس، من ضبط 110 مخالفات تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، وفقا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 110 مخالفات تموينية منها 88 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود سجلات- عدم وجود ميزان حساس – عدم وجود شهادة صحية - توقف بدون عذر)، و 22 مخالفة في مجال متابعة الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار - بيع بأزيد من السعر المقرر - سلع منتهية الصلاحية - غش تجاري – عدم وجود شهادة صحية).

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