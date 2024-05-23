تباين أسعار العملات الأجنبية بداية تعاملات اليوم الخميس

تباينت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس 23 مايو 2024 تباينا ملحوظاً وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، وذلك قبل ساعات قليلة لانعقاد اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري اليوم، لتحديد مستقبل سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض، مع زيادة التوقعات بتثبيت المركزي لأسعار الفائدة اليوم .

وسجل متوسط سعر الدولار الأمريكي، فى البنك المركزي المصري نحو 46.74 جنيه للشراء و46.87 جنيه للبيع.

كما سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 50.65 جنيه للشراء و50.81 جنيه للبيع.

فيما سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو59.47 جنيه للشراء و59.66 جنيه للبيع.

كما سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 51.12 جنيه للشراء و 51.29 جنيه للبيع.

بينما سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 29.88 جنيه للشراء و29.96 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري بداية اليوم نحو 6.45 جنيه للشراء و6.47 جنيه للبيع.

كما تباينت أسعار العملات العربية ، مقابل الجنيه المصري بداية اليوم الخميس ، حيث تراجع متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.46 جنيه للشراء و12.49 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري بداية اليوم نحو 152.26 جنيه للشراء و152.75 جنيه للبيع.

كما سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو12.72 جنيه للشراء و12.76 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس، وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 12.88 جنيه للشراء و12.93 جنيه للبيع.

وتترقب الأوساط الاقتصادية ، نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس 23 مايو وذلك لحسم سعر الفائدة.

وكان البنك المركزي المصري قرر إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 28 مارس الماضي وذلك بعد عقد اجتماع استثنائي للجنة يوم 6 مارس 2024 وإصدار قرارات برفع الفائدة 600 نقطة أساس والسماح بتداول العملات الأجنبية وأبرزها الدولار وفقا لآليات السوق (العرض والطلب).

واستمراراً لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها المصري، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع و الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.