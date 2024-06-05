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الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اغتيال رئيسة بلدية في المكسيك

الشرطة في المكسيك
الشرطة في المكسيك
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اغتيلت رئيسة بلدية بلدة في غرب المكسيك، بعد مرور 24 ساعة فقط على انتخاب كلوديا شينباوم رئيسة للبلاد، حسبما أكدت السلطات المحلية.

ودانت السلطات في ولاية ميتشواكان «مقتل رئيسة بلدية كوتيجا، يولاندا سانشيز فيغيروا»، وفقًا لوزارة الداخلية في المنطقة. وأكدت السلطات انتشار قوات الأمن لمحاولة توقيف الفاعلين.

وكانت سانشيز قد اختطفت لمدة ثلاثة أيام في سبتمبر الماضي بالقرب من غوادالاخارا.

وانتخبت سانشيز رئيسة للبلدية في العام 2021 خلال ترشحها عن «حزب العمل الوطني» (يمين ليبرالي محافظ).

وذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيسة البلدية تعرضت لهجوم في الشارع نفذه مدنيون مسلحون كانوا على متن شاحنة صغيرة.

وأشارت مصادر الشرطة ووسائل إعلام محلية إلى أن منفذي الهجوم ربما ينتمون إلى عصابة خاليسكو نويفا جينيراسيون، إحدى العصابتين الأكثر عنفًا في البلاد.

ويُزعم أنهم هددوا رئيسة البلدية لأنها عارضت سيطرة العصابة على قوة الشرطة البلدية التابعة لها.

واغتيل قبل 4 أيام مرشح للانتخابات البلدية في المكسيك بالرصاص في ولاية بويبلا، ليلتحق بأكثر من عشرين مرشحًا لقوا المصير ذاته قبل الاقتراع.

وقتل خورخي هويرتا كابريرا الذي كان مرشحًا لعضوية المجلس البلدي لمدينة إيسوكار دي ماتاموروس، وأصيبت زوجته وأحد معاونيه في اعتداء من قبل عصابات.

اغتيال رئيسة بلدية المكسيك