تصريحات نارية من «مبابي» ضد ناديه القديم بعد انتقاله إلى ريال مدريد

خرج كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، المنتقل حديثًا إلى ريال مدريد الإسباني، يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2024، بتصريحات نارية ومثيرة للجدل بشأن ناديه القديم ومستقبله مع الملكي خلال الفترة المقبلة.

تعاقد ريال مدريد مع مبابي في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع باريس سان جيرمان، ليصبح لاعبًا في صفوف نادي القرن في أوروبا لمدة 5 مواسم مقبلة حتى عام 2029.

وظهر مبابي في مؤتمر صحفي قبل مباراة منتخب بلاده فرنسا ضد لوكسمبورج الودية، التي تقام اليوم الأربعاء، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وترصد «البوابة نيوز»، أبرز تصريحات مبابي، التي نشرتها شبكة «RMC» الفرنسية في السطور التالية.

تصريحات مبابي

وقال مبابي: «إنه رسمي. أنا لاعب لريال مدريد. أنا سعيد للغاية، عاطفي بدرجة كبيرة، هذا حلم أصبح حقيقة، هذا هو المكان الذي أردت دائما أن أكون فيه، أنا متحمس للغاية».

وأضاف: «لقد جئت إلى ريال مدريد متواضعًا للغاية. هذا هو أكبر نادي في العالم».

ووجه مبابي رسالة إلى فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، قائلًا: «أريد أن أشكر الرئيس فلورنتينو بيريز، لقد وثق بي منذ اليوم الأول، أريد أن أشكر الجميع في ريال مدريد».

وتابع: «لقد رأيت رسائل من قدوتي كريستيانو رونالدو، وراموس، وكاسياس، وزملائي في الفريق في المستقبل، الجميع، لمست قلبي، شكرا لهم جميعًا».

وأشار مبابي في تصريحاته إلى أزمته مع ناديه السابق باريس سان جيرمان، وقال: «لا أستطيع أن أقول إنني كنت غير سعيد في باريس سان جيرمان، ولكن كان هناك بعض الأشخاص وبعض الأشياء التي جعلتني غير سعيد».

وواصل: «أخبرتني إدارة باريس سان جيرمان في وجهي بعنف، أنني لن ألعب هذا الموسم، لقد أنقذني لويس إنريكي (مدرب الفريق) ولويس كامبوس (المدير الرياضي للنادي).

وأردف كيليان مبابي: «لقد جعلوني في سان جيرمان (إدارة النادي) أفهم أنني لن ألعب مرة أخرى مع باريس، قالوا ذلك في وجهي بعنف».

وأكد: «إذا نظرت إلى الأمر من الناحية الفنية، فهذا الموسم كنت أقل قليلا من مستواي، لكن إذا نظرت إلى الأشياء التي كان علي أن أمر بها هذا الموسم، فستجد أنه كان أفضل موسم لي على الإطلاق».

واستطرد نجم منتخب فرنسا: «أعتقد أنني أفضل شخص يحلل أدائي»، مشيرًا: «كنت دائمًا سعيدًا، لكن الأمور جعلتني غير سعيد، لكن لاعبًا مثلي لم يتمكن من إظهار ذلك؛ لأنني قائد لذا حاولت أن أكون إيجابيًا قدر الإمكان».

وأوضح مبابي: «هناك الكثير من الضغوط، لكنها كرة القدم فقط وهناك أشياء أكثر جدية في الحياة، لقد تعلمت دائمًا ألا أبكي، أتقاضى أجرًا كبيرًا مقابل لعب كرة القدم وممارسة شغفي بينما يستيقظ البعض للذهاب إلى العمل في المصنع والقيام بعمل مرهق، ما زلت أقول إن ما مررت به لا أتمنى أن يختبره أي شخص، لذلك أجد أنه من غير المناسب أن آتي وأشكو عندما أرى ما يحدث، فهناك أشياء أسوأ بكثير في العالم».

وعن انتقاله إلى ريال مدريد، قال مبابي: «إنها متعة كبيرة، لقد تحقق الحلم، أنا سعيد جدًا وأشعر بالتحرر والراحة».

وأتم كيليان مبابي حديثه: «إنه يوم عظيم بالنسبة لي، لكن يجب أن نعود إلى أشياء أخرى أكثر عقلانية».

وشارك كيليان مبابي (25 عامًا) في 48 مباراة مع باريس سان جيرمان خلال الموسم المنقضي 2023-2024 في جميع البطولات، سجل خلالهم 44 هدفًا وصنع 10 آخرين.