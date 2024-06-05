بالأرقام نرصد ثمار التنمية بصعيد مصر.. 5130 مشروعًا تم تنفيذه باستثمارات 22.2 مليار جنيه.. 8.2 مليون مواطن استفادوا من المشروعات.. خبراء: تنمية الجنوب ترتقي بحياة 36 مليون مواطن

بعد عقود من التهميش وغياب التنمية، عادت عجلة الإنتاج للعمل من جديد محافظات الصعيد بعدما دبت خطوات التطوير والتنمية بتوجيهات من القيادة السياسية لينطلق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، في مختلف القطاعات التنموية.

ومن أجل الوقوف على آخر تطورات الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية في محافظات الصعيد، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ بحضور كبار المسؤولين في الحكومة، حيث شدد رئيس الوزراء على أن تنمية الصعيد تحظى باهتمام بالغ من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث وجه الرئيس بدعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد، لتكون أكثر جذبا للاستثمار، والعمل على تعزيز الميزة التنافسية، وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال زيادة فعالية الإدارة المحلية وتمكينها، وتحسين البنية التحتية وتنمية الاقتصاد المحلي.

تنمية الصعيد بالأرقام

وبالنظر إلى لغة الأرقام نجد أن هنا 5130 مشروعًا تم تنفيذه في العديد من القطاعات المختلفة بإجمالي استثمارات 22.25 مليار جنيه، في حين استفاد أكثر من 8.2 مليون مواطن من مشروعات التنمية المُنفذة 48% منهم من السيدات، وفقا لتقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية.

وبدأ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خطواته الأولى في عام 2018، حيث يشمل النطاق الجغرافي للبرنامج محافظات: المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسهم البرنامج بشكل واضح في توفير مزيد من فرص العمل، كما ساعد في تشجيع مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ تلك المشروعات، حيث ساهمت 50 ألف شركة ومؤسسة أعمال في هذا الشأن.

مناطق صناعية جديدة بالصعيد

كما أسهم البرنامج في ترفيق 4 مناطق صناعية، ودعم 12 تكتلًا اقتصاديًا زراعيًا وخدميًا، في محافظات: سوهاج، وقنا، وأسيوط، مُشيرًا إلى أن البرنامج حقق نجاحات كبيرة على المستوى الدولي؛ حيث تم اعتباره أحد نماذج المشروعات الناجحة، وتم وصفه كذلك كأحد أهم الممارسات التنموية، مضيفًا أن البرنامج حقق إنجازات كبيرة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتم الاستفادة منه في تطبيق اللامركزية في الإدارة، وتحقيق التنسيق الجيد بين محافظات الجمهورية.

ونفذ البرنامج مشروعات استثمارية في قطاعات البنية الأساسية بعدد من محافظات الصعيد بنسبة 82.6% بزيادة عن المستهدف 70%، منها محافظة سوهاج بإجمالي 2676 مشروع بنية أساسية بقيمة 10.8 مليار جنيه بنسبة تحسن 88.2%، وفي محافظة قنا بإجمالي 2019 مشروعا بقيمة 8.44 مليار جنيه بنسبة تحسن 85.2%، وفي محافظة أسيوط بإجمالي 267 مشروعا بقيمة 1.72 مليار جنيه بنسبة تحسن 81.9%، ومحافظة المنيا بإجمالي 168 مشروعا بقيمة 1.72 مليار جنيه بنسبة تحسن 75.1%.

خبراء: تنمية الصعيد ترتقي بحياة 36 مليون مواطن

في هذا الشأن، أشاد الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، بجهود الدولة في الارتقاء بحياة الملايين من أهل الصعيد، مشددا على أن مصر تنفذ خطة شاملة لكل مشروعات التنمية والخدمات في الصعيد في إطار رؤية تنموية متكاملة يستفيد منها حوالي 36 مليون مواطن.

وأضاف "حسان" أن الصعيد يشكل جزء غاية في الأهمية من أرض مصر، إذ تمثل محافظات الصعيد 60٪ من مساحة مصر وتضم 36٪ من إجمالي سكانها ولذلك من الضروري أن تولي الدولة اهتماما كبيرا لها

وشدد على أن تنمية الصعيد تحدث طفرة ونقلة نوعية في جميع محافظاته.

من جهته، قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أن تنمية الصعيد لا تستهدف إنشاء عدد من المشروعات التنموية فحسب بل تستهدف التنمية الشاملة والمستدامة لكل أهالي الصعيد.

وأضاف "بدرة" أن برنامج تنمية الصعيد الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الحكومة والبنك الدولي يعمل على إحداث تغيير شامل جغرافى وعمرانى وبشرى وإنسانى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتابع: "مصر خصصت 92.5 مليار جنيه ضمن برنامج تنمية الصعيد خلال عام 2021/2022، مما يدل على أن الدولة تعمل على تحسين جودة الحياة للملايين من أهالي الصعيد بالاعتماد على دراسات من كبرى المؤسسات الدولية والتي تستهدف الاستغلال الأمثل لثروات الصعيد المتمثلة في الأراضي الزراعية الخصبة والأيدي العاملة الكثيفة، بالإضافة على استغلال ثروات الصحراء الغربية من اكتشافات بترولية".