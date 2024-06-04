تشكيل الحكومة الجديدة.. رحيل شخصية من أقدم الوزراء

الثلاثاء 04/يونيو/2024 - 11:47 م

ينتظر الجميع تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مبدولي رئيس مجلس الوزراء، الذي تقدم باستقالة الحكومة للرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الإثنين، وكلفه الرئيس بتشكيل الحكومة الجديدة.

وبدأ الجميع في توقع من سيكون في تشكيل الحكومة الجديدة، ومن سيرحل من الوزراء الحاليين.

من جانبه أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن التغييرات الوزارية المنتظرة ستشمل مجموعة من وزارات الخدمات، كما ستشهد مغادرة شخصية من أقدم الوزراء في الحكومة.

وتابع:" يحتمل أن يتقدم رئيس الوزراء بالتشكيل الجديد قبيل أجازة عيد الأضحي المبارك، وبعد التشكيل ستكون هناك حركة واسعة للمحافظين".

واستقبل أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم استقالة الحكومة للسيد الرئيس.

وقام الرئيس بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

كما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

كما كلف الرئيس الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

من جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولي: أتقدم بخالص الشكر والتقدير للرئيس على تجديد ثقته في تولى المسئولية كرئيس للوزراء الفترة المقبلة، وأعاهد سيادته ببذل أقصى الجهود لخدمة الوطن وأبنائه.

مدبولي يشكر الرئيس ويعاهده على بذل أقصى الجهود لخدمة الوطن

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تكليفات محددة من الرئيس في عدة مجالات، سيتم العمل على تنفيذها، فور الانتهاء من التشكيل الوزاري الجديد.

وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر لكل زملائه من الوزراء والمحافظين، ونوابهم، وجميع اعضاء الحكومة، على ما بذلوه من جهود مضنية، في ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة.