قوات الاحتلال تداهم جنين وكفر دان وتعتقل ثلاثة فلسطينيين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مدينة جنين وبلدة كفر دان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكرت "وفا" أن القوات الإسرائيلية داهمت عدة منازل في البلدة، واحتجزت سكانها، واعتقلت المواطن رشاد أبو الهيجا للضغط على نجله لتسليم نفسه، إضافة إلى اعتقال المواطنين عوض صلاح ونجله قيس، كما قامت بتجريف الأراضي الزراعية في سهل كفر دان وتخريب البنية التحتية في البلدة.

وفي وقت سابق من اليوم، أغلقت قوات الاحتلال حاجز بيت فوريك شرق نابلس في كلا الاتجاهين.

وأشارت "وفا" إلى أن إغلاق الحاجز، المقام عند مدخل بلدة بيت فوريك، جاء إثر تجمع للمستعربين، ما أدى إلى منع المواطنين من المرور في الاتجاهين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها وانتهاكاتها واقتحاماتها المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.