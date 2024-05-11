"رمسيس" تعلن انضمام "كريس سكينر" كشريك مؤسس.. وتكشف استراتيجيتها لدعم التكنولوجيا المالية في المنطقة

أعلنت شركة "رمسيس"، الشركة الأمريكية الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية Fintech، عن استراتيجيتها المستقبلية لدعم قطاع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، مع إعلان انضمام "كريس سكينر" كشريك مؤسس للشركة.

وجاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الشركة في "الجريك كامبس" بالقاهرة، حيث كشفت عن استعدادها لتوسيع نشاطها في مصر والسودان خلال عام 2024، وفتح أسواق جديدة في أفريقيا والشرق الأوسط خلال 2025.

"كريس سكينر"، الخبير العالمي في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية، انضم إلى "رمسيس" كشريك مؤسس، مما يعزز مكانتها في هذا القطاع المتنامي.

وأكد "سكينر" أن السوق المصرية تعتبر نموذجا مثاليا للأسواق الأفريقية والشرق أوسطية، وأشاد بإمكانات قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، وأشار إلى أنه يرى أفاقا كبيرة لتطوير هذا القطاع وتوسيع نطاقه في المنطقة.

وبحسب توقعات البنك الدولي، من المتوقع أن يشهد قطاع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا نموا ملحوظا، ليصل إلى 3.45 مليار دولار بحلول عام 2026.

"رمسيس" تسعى إلى تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تجعل التمويل أكثر سهولة وأمانا، وتسهم في تمكين الأفراد والشركات من إدارة أموالهم بشكل أفضل.

ويعد "كريس سكينر" من أبرز الشخصيات في مجال التمويل والتكنولوجيا المالية، حيث قام بتأليف العديد من الكتب المعروفة في هذا المجال.