“فودافون” تطلق مبادرة لدعم الشباب المبدعين بالشراكة مع “بلاج آند بلاي”

تعتزم فودافون مصر، بالشراكة مع شركة بلاج آند بلاى، إطلاق هاكاثون بنهاية مايو من العام الحالي لدعم الشباب المبدعين والمبتكرين والشباب ذوى الاحتياجات الخاصة، وفقاً لكريمة الحكيم الرئيس التنفيذي لـ”بلاج اند بلاى” مصر.

وأوضحت الحكيم أن الهدف منه هو توفير مناخ عمل جيد للشباب وتأهيل الشباب للدخول إلى سوق العمل وأن يكون لهم دور مبدع واستراتيجي داخل الشركات.

وتعد “بلاج اند بلاى” الشريك التنفيذي لـفودافون فى إطلاق سباق للمبرمجين “هاكاثون”، بجانب شركاء استراتيجيين آخرين مثل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، وصندوق عطاء، والوكالة الأمريكية USAID.

وخلال العام الماضي، أطلقت فودافون مصر هاكاثون التكنولوجيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي المساعدة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، لتكون أول شركة تابعة للقطاع الخاص في مصر تتجه لتطوير أدوات مخصصة لتسهيل حياة الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة في جوانب حياتهم اليومية والعملية، ودهم تحويل الفكرة لديهم إلى منتج حقيقي.

وأشارت الرئيس التنفيذي لبلاج آند بلاى مصر الى أن الفائزين سيحصلون على حزمة تمويلية، يبلغ نصيب الفائز الأول نحو 600 ألف جنيه، فيما سيحصل صاحب المركزين الثاني والثالث على احتضان داخل مركز ابتكار “بلاج اند بلاى”.

و”بلاج آند بلاى” هى شركة رأسمال مخاطر عالمية، وموجودة فى أكثر من 40 دولة حول العالم بحجم محفظة عالمية تضم نحو 1800 شركة، واستثمارات تفوق الـ 100 مليون دولار.

وافتتحت الشركة مقرها فى مصر منذ عامين، لتصل محفظتها إلى أكثر من 16 شركة مصرية، بالإضافة إلى امتلاكها مركزا تكنولوجيا قائما بذاته يختص بالمدن الذكية.

وتعمل على ربط الشركات الناشئة ببعض المستثمرين الأجانب، وأن ذلك أدى لجذب استثمارات أجنبية بنحو 40 مليون دولار للشركات، بجانب الدور الاسترشادي عبر تقديم الاستشارات للشركات والحكومات فى مسألة التحول الرقمى، لتمكينها من الوصول إلى بعض التكنولوجيا التى من صعب الوصول إليها.