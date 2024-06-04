محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد الاتحاد العربي للإعلام السياحي

استقبل اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ اليوم الثلاثاء، وفد الاتحاد العربي للاعلام السياحي يضم ممثلين من مصر والبحرين والإمارات العربية والأردن والسعودية، في إطار حرص محافظ جنوب سيناء على لقاء الوفود الاعلامية المختلفة العربية والدولية للترويج للمقاصد السياحية بمدن المحافظة.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن السياحة العربية تكاملية بين المدن السياحية وكل منا يكمل الآخر لتنوع واختلاف المقاصد وليست قائمة على التنافس. وتناول اللقاء التعريف بالمقاصد السياحية بالمحافظة، وفرص الاستثمار السياحي بها، كما عرض عددًا من المشروعات الخضراء الذكية النظيفة، في إطار تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء ذكية صديقة للبيئة.

يشار إلى أن الاتحاد العربي للإعلام السياحي حرص على إهداء اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، درع الاتحاد بمناسبة منحه وسام الطبقة الأولى من المنظمة العربية للسياحة واختياره شخصية العام.

وجاء تكريم محافظ جنوب سيناء تقديراً لجهوده المتميزة في تنمية السياحة في جنوب سيناء، ودوره الكبير في تحويل شرم الشيخ إلى وجهة سياحية عالمية .

وأثنى وفد الاتحاد العربي على ما تم تنفيذه بمدينة شرم الشيخ، مؤكدين أن شرم الشيخ مدينة آمنة وأفضل مقصد سياحي عربي دولي ووجهة سياحية عالمية رائدة .

وأكد الوفد أن هدف الاتحاد العربي للإعلام السياحي دعم جهود التنمية السياحية في الوطن العربي، وتعزيز مكانة السياحة العربية على المستوى الدولي.

ولفت إلى أن تكريم اللواء دكتور خالد فودة من قبل الاتحاد العربي للإعلام السياحي والاتحاد الأفريقي الآسيوي للسياحة والتنمية والتكنولوجيا، شهادة تقدير لجهوده المتميزة وإنجازاته العظيمة في مجال السياحة..