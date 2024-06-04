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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ جنوب سيناء يتابع الموضوعات الاقتصادية للعام المالي المنتهي

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء يتابع مع المجموعة الاقتصادية عددا من الموضو
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تابع اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء عددًا من الموضوعات المالية الهامة، نسب التنفيذ للمشروعات، وذلك في إطار المتابعة الميدانية والمالية المستمرة وبمناسبة انتهاء العام المالي وذلك بمناسبة انتهاء العام المالي 2023/ 2024.

خلال ترأسه اجتماع المجموعة الاقتصادية بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء خالد متولي، مستشار المحافظ للعلاقات الدولية والمنح، ومدير المديرية المالية، ومدير الشؤون المالية ، والشؤون القانونية والاستثمار، والحسابات ، والموارد البشرية، والمعنيين.

اجتماع المجموعة الاقتصادية العام المالي 2023 2024 الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ سيناء شرم الشيخ