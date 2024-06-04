غدًا .. مؤتمر صحفي لحسام حسن استعدادًا لمباراة بوركينا فاسو

يقام غدًا الأربعاء، في تمام الساعة السابعة، مؤتمر صحفي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم في استاد القاهرة، استعدادًا لمواجهة نظيره منتخب بوركينا فاسو يوم الخميس المقبل ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن مدير المنتخب، استدعاء عمر كمال عبد الواحد لمعسكر المنتخب، استعدادًا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و ١٠ يونيو من الشهر الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العام بعد إصابة أحمد فتوح.