البحر الأحمر تعتمد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بنسبة نجاح 77.4

اعتمدت، اليوم الثلاثاء، محافظة البحر الأحمر، نتيجة الشهادة الإعدادية، حيث جاءت النسب النهائية للنجاح كالتالي، عام بنسبه نجاح 77.4%، ومهنى بنسبة نجاح 80.7، والصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 78%، والمكفوفين وضعاف البصر 100%، وتلمذه صناعيه 100%.

يذكر أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر للعام الجاري 9072 طالب، مقسمين على جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة كالآتي:

إدارة غارب التعليمية 841 طالب وطالبة، وإدارة الغردقة التعليمية 5563 طالب وطالبة، وإدارة سفاجا التعليمية 1046 طالب وطالبة، وإدارة القصير التعليمية 872 طالب وطالبة، وإدارة مرسي علم التعليمية 239 طالب وطالبة، وإدارة الشلاتين التعليمية 325 طالب وطالبة، وإدارة حلايب التعليمية 186 طالب وطالبة، موزعين على 60 لجنة علي مستوي الإدارات التعليمية.