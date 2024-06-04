السياحة: 44 رحلة حج إلى جدة والمدينة حتى اليوم

تواصل، وزارة السياحة والآثار، متابعتها، لسير واستمرار رحلات الطيران للحج السياحي لموسم حج 1445هــ والتي انطلقت أولى رحلاتها الثلاثاء الماضي، حيث تم تسيير حتى اليوم 4 يونيو الجاري 44 رحلة طيران الى جدة والمدينة المنورة تحمل 4127 حاج.

ومن المتوقع أن تستمر رحلات طيران حجاج السياحة حتى 11 يونيو الجاري، وستكون آخر رحلة حج سياحى بري يوم 6 يونيو الجاري.

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي، أن هناك لجان من مفتشي الإدارة المركزية متواجدة على مدار الساعة بالمطارات المصرية المختلفة، كما أنه تم تشكيل لجنة أخرى متواجدة حالياً خلال فترة الحج بمطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة، كما تم استحداث هذا الموسم لجنة في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، وذلك بهدف استقبال وتوديع حجاج السياحة وتقديم الدعم اللازم لهم وحل أي عقبات قد تواجههم وتسهيل إجراءات وصولهم وإقامتهم في الأراضي المقدسة وبما يضمن سلامة وراحة الحجاج.

وأشارت الى أنه في ضوء توجيهات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، تحرص الوزارة على تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لحجاج السياحة المصريين لتقديم أفضل الخدمات لهم وضمان تجربة حج مميزة وراحتهم وسلامتهم طوال فترة أداء مناسك الحج وتحقيق أعلى معايير الرعاية والاهتمام لهم لحين عودتهم بسلامة الله الى أرض الوطن.

وقد بلغت أعداد حجاج السياحة الذين غادروا البلاد حتى اليوم الرابع من يونيو الجاري، إلى الأراضي المقدسة سواء طيران أو بري، 8602 حاج، وتم الاطمئنان على وصولهم وتسكينهم بأماكن إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة من قبل لجان الوزارة المتواجدة حالياً بالأراضي المقدسة.

وبدأت لجان الوزارة الإشراف على برامج الحج السياحي، السفر للأراضي المقدسة يوم الخميس الماضي الموافق 30 مايو، وتواصل باقي اللجان السفر خلال الأسبوع الجاري.