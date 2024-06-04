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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزناري يواصل تدريباته التأهيلية في مران الزمالك

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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خاض مصطفى الزناري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المباراة الودية التي يخوضها الفريق  أمام النصر على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. 
أدى مصطفى الزناري مجموعة من التدريبات التأهيلية تحت قيادة جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق لتجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة.
ولم يشارك اللاعب في المباراة الودية بقرار من الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، حتى يتم تجهيزه بالشكل الأمثل ، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بمزق في العضلة الخلفية.

الزناري الزمالك تدريبات تأهيلية