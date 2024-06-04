تفاصيل اجتماع «الشباب والرياضة» بمديري شمال سيناء

عقد ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء ، اجتماع الشهري اليوم الثلاثاء ، مع مديرى الإدارات العامة بالمديرية، فى حضور علاء الجغنه مدير إدارة العريش، وبدأ الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير لمديرى الإدارات على جهودهم في تسيير العمل خلال الفترة السابقة،

وتتطرق خلال الاجتماع شدد “عبد الوهاب” على مسئولى الهيئات والمشرفين على فعاليات الجمعية العمومية بضرورة مراعاة الدقة فى إجراءات العملية الانتخابية وفقا للقواعد واللوائح المنظمة للعمل ووفقا للتعليمات الوارده من الوزارة وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

وتضمن الاجتماع، التأكيد على أهمية دور إدارة الاستراتيجية والمتابعة في تطوير العمل بالمديرية وضرورة الدفع بالشباب القادر على العطاء والتطوير، وكذلك أهمية التعاون بين الإدارات الفرعية والإدارات العامة بالمديرية لتيسير الأعمال وحل المشكلات بمراكز الشباب.

وطالب عبدالوهاب، بتكثيف المتابعة المستمرة، والتركيز على الأنشطة الرياضية، والشبابية بجميع أنحاء المحافظة واستمرارها بصفة دائمة من خلال الأنشطة الاجتماعية بمراكز الشباب والأندية خلال موسم الصيف، مطالبا بتشجيع النشء والشباب بالمشاركة وتعزيز سبل التواصل والحوار وتنمية المهارات الفنية والثقافية المختلفة والتشجيع على الابتكار والإبداع والتدريب على تأهيل الشباب لإيجاد فرص عمل وسرعة الدعاية اللازمةو المعرفة للإبداع والبحث العلمي وتلقي جميع الأبحاث والكتب العلمية من المبدعين

وتناول الاجتماع الخطة السنوية للمراكز وفق الشروط والتعليمات الواردة، واستحداث مشروعات وأنشطة تتواكب مع العصر والتغيرات الحياتية، والاهتمام بالمشاركة في انشطة الأقسام الفنية بالإدارة والادارات الفنية بالمديرية.

أضاف في حديثه إلى ضرورة تنفيذ الأنشطة بطريقة تجذب الشباب للمشاركة في البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها داخل مراكز الشباب والاندية، مؤكدا على ضرورة ترشيد إستهلاك الموارد داخل الهيئات الشبابية مثل الكهرباء والمياه.