إصابة 9 أشخاص في حوادث سير متفرقة بالمنيا

لقي 9 أشخاص إصابتهم في حوادث سير متفرقة بالمنيا اليوم الثلاثاء.

حيث تلقي اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية يفيد بوقوع 4 حوادث سير بمراكز سمالوط والعدوة وملوي وديرمواس أسفروا عن إصابة 9 أشخاص.

حيث ورد بلاغ لمأمور مركز شرطة ملوي بانقلاب سيارة ربع نقل أعلى كوبري ملوي بالطريق الصحراوي الغربي أسفر عن إصابة (مصطفى ج ع 19 سنة مقيم منفلوط ).

تم نقل المصاب لمستشفى ملوي التخصصي، وتبين إصابته باشتباه مابعد الارتجاج ونزيف من الأذنين وغيبوبة تامة.

كما تلقى أيضا مأمور مركز شرطة ملوي بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي بمدخل قرية الروضة بطريق مصر أسوان الزراعي بملوي حيث أسفر الحادث عن إصابة (أحمد ع م 49 سنة مقيمن منفلوط )

تم نقل المصاب لمستشفي ملوي التخصصي حيث تبين إصابته اشتباه كسر بالذراع الأيسر وسحجات وكدمات.

وورد بلاغ لمأمور مركز سمالوط بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية شرق مدخل شوشة حيث أسفر الحادث عن إصابة شخص مجهول الهوية تم نقله لمستشفي سمالوط النموذجي في غيبوبة تامة.

وورد بلاغ لمأمور مركز ديرمواس بوقوع حادث تصادم تروسيكل بعامود إنارة بطريق العمارية الغربية أسفر عن اصابة كلا من (احمد ع ع 23 سنة مقيم دلجا مصاب بكسر مضاعف بالساق اليسري -علي ج ع 25 سنة مقيم دلجا اشتباه نزيف بالبطن ومابعد الارتجاج ) تم نقل المصابان لمستشفي ديرمواس العام.

كما ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة العدوة يفيد بوقوع حادث تصادم توك توك مع سيارة نصف نقل بمدخل العدوة من الطريق الصحراوي الغربي أسفر الحادث عن إصابة كلا من (راندا ا ع 25 سنة اشتباه مابعد الارتجاج وجرح قطعي بالجبهة -ثرية ا ع 60 سنة مصابة باشتباه بكسر بالذراع الايمن -مروة ا ن 25 سنة مصابة باشتباه مابعد الارتجاج وكدمة بالجبهة -فرحة ع ا 6 سنوات مصابة بسحجات بالجسم وكدمة بالجبهة ) جميعم مقيمون العدوة وتم نقلهم لمستشفي العدوة العام لتلقي العلاج.

تحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.