زيادة حصة الإسماعيلية لـ 84 ألف إسطوانة بوتاجاز

عقد اللواء ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لبحث ومناقشة إعادة توزيع حصص إسطوانات البوتاجاز بمراكز ومدن المحافظة المختلفة، ومدينة الإسماعيلية بأحيائها الثلاثة، بعد زيادة حصة محافظة الإسماعيلية من إسطوانات البوتاجاز بما يقرب من ٨٤.٦٠٠ إسطوانة، بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة البترول.

تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتوفير كل احتياجات المواطنين ومراعاة الظروف الاقتصادية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، خاصة مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك المبارك.

وذلك بحضور وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بمحافظة الإسماعيلية، مدير الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية، وممثلي الجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، تمت إعادة توزيع حصص إسطوانات البوتاجاز بكل مراكز ومدن المحافظة وزيادتها؛ لتلبية احتياجات المواطنين وزيادة حجم الطلب والاستهلاك على إسطوانات البوتاجاز مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

ومن جانبه، صرح رائد داوود مدير إدارة شئون التجارة بمديرية التموين والتجارة الداخلية، بأن حصة المحافظة من إسطوانات البوتاجاز عن شهر يونيو بلغت ٣٠٢.٤٠٠ إسطوانة، تمت زيادتها لتصبح ٣٨٧ ألفًا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، على ضرورة الرقابة المستمرة خلال كل مراحل نقل وتوزيع اسطوانات البوتاجاز، حتى وصولها لمستحقيها من مواطني الإسماعيلية، والتأكد من عدم احتكارها والتلاعب بأسعارها، والتأكد من عدم تسريب إسطوانات الغاز للمحافظات المجاورة والمزارع، ليتمكن المواطن البسيط من الحصول على الدعم الذي تقدمه الدولة من خلال توفير إسطوانات البوتاجاز.