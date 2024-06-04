من هنا.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالبحر الأحمر

يُمكن لطلاب محافظة البحر الأحمر، الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024، ويتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني، من خلال رقم الجلوس، للاطلاع على النتيجة اضغط هنا.

اعتمدت، اليوم الثلاثاء، محافظة البحر الأحمر، نتيجة الشهادة الاعدادية، حيث جاءت النسب النهائية للنجاح كالتالي، عام بنسبه نجاح 77.4%، ومهنى بنسبة نجاح 80.7، والصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 78%، والمكفوفين وضعاف البصر 100%، وتلمذه صناعيه 100%.

يذكر أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر للعام الجاري 9072 طالب، مقسمين علي جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة كالآتي:

إدارة غارب التعليمية 841 طالب وطالبة، وإدارة الغردقة التعليمية 5563 طالب وطالبة، وإدارة سفاجا التعليمية 1046 طالب وطالبة، وإدارة القصير التعليمية 872 طالب وطالبة، وإدارة مرسي علم التعليمية 239 طالب وطالبة، وإدارة الشلاتين التعليمية 325 طالب وطالبة، وإدارة حلايب التعليمية 186 طالب وطالبة، موزعين على 60 لجنة علي مستوي الإدارات التعليمية.

توزيع درجات نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني

ونستعرض معكم في موقع البوابة نيوز، توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني، وهي كالتالي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة.

الدراسات الاجتماعية 20 درجة.

الرياضيات 30 درجة.

العلوم 20 درجة.

والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2024

وإليكم توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة.

اللغة الإنجليزية 60 درجة.

الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

الرياضيات 60 درجة.

العلوم 40 درجة.

المجموع الكلي 280 درجة.

التربية الدينية 40 درجة - لا تضاف للمجموع.

التربية الفنية 20 - لا تضاف للمجموع.

الحاسب الآلي 20 درجة - لا تضاف للمجموع.

وتهنئ البوابة نيوز جميع الطلاب الناجحين، وتتمنى لهم التوفيق في المراحل القادمة من دراستهم.

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