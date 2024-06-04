«تعليم شمال سيناء» يكشف تفاصيل لجنة الاعتذارات عن امتحانات الثانوية العامة

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية بشمال سيناء، اليوم، بمدرسة عباس صالح الابتدائية، تنفيذا لتعليمات ضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

وقال وكيل الوزارة إنه يتم قبول الاعتذارات في الحالات المتضمنة الحالات المرضية وتكون مرفقه بتقرير طبي حيث معتمد من اللجنة الطبية ووجود طفل رضيع حتى عامين ويرفق صوره من تحقيق الشخصيه ملازم مع شهادة ميلاد الطفل ووفاة الزوج ويرفق صورة من شهاده وفاه الزوج وصوره بطاقة الزوجة وعمل الزوجه بمنطقه نائية

ويرفق خطاب معتمد من جهة عمل الزوج بالمنطقة النائية، وأنه ما زال على قوه العمل حيث تاريخ وصوره بطاقه الزوجه وسفر الزوج للخارج ويرفق صوره من جواز السفر بتأشيرة الخروج مرسله بالفاكس بتاريخ حديث وصوره بطاقه الزوجه ورعايه الأبناء المعاقين ذهنيا والازواج أصحاب الامراض السرطانيه ويرفق تقرير طبي معتمد وندب الزوج والزوجه لأعمال الامتحانات (لا يقبل الاعتذار أحدهما) ويرفع المعتذر بخطاب الندب وصوره من خطاب ندب الطرف الاخر مع صوره تحقيق الشخصيه للزوجه (الرقم القومي-من إحدهما +اقرار عن أحدهما) يتعهد فيه بتنفيذ الندب الصادر له.