البيت الأبيض: حماس لم ترد على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن البيت الأبيض أكد عدم تلقيه ردًا من حركة حماس حتى الآن على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار.

وأضاف البيت الأبيض أن الاتفاق الحالي يمثل أفضل فرصة للإفراج عن المحتجزين وتحقيق وقف فعال لإطلاق النار في غزة.

وأكد استعداد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتحدث مجددًا في حال تطلب الأمر.

وفي سياق متصل، انتقدت حركة حماس، دعوات واشنطن والغرب لقبول اقتراح وقف إطلاق النار الذي تقدم به الرئيس الأمريكي جو بايدن، معتبرة ذلك "محاولة لتحميلها مسؤولية عرقلة الاتفاق"

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال سامي أبو زهري المسؤول الكبير في حركة حماس، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام الحركة، إن إسرائيل لم تظهر جدية في التفاوض للوصول إلى اتفاق في قطاع غزة، وأنها ما زالت تلعب دور التردد والمماطلة وتحت أعين الولايات المتحدة.