انتشال جثة شاب غرق في النيل ببنها

تكثف قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، من جهودها لانتشال جثة شاب غرق في مياه النيل، أثناء استحمامه رفقة أصدقائه بقرية الرملة في بنها.

كان تلقي اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بغرق شاب يدعى "عبدالرحمن.م.ع"، في مياه النيل فرع دمياط بقرية الرملة في بنها.

انتقلت الأجهزة الأمنية، وجرى الدفع بفريق شرطة الإنقاذ النهري، لمحل الواقعة، وجاري محاولة انتشال جثمان الغريق حتى الآن، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة.

وناشد أهالي القرية، فريق الإنقاذ النهري وشرطة المسطحات المائية، بتكثيف جهودها في البحث عن الجثمان بالمياه، لاستخراجه ودفنه.