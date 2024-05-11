خطوة استراتيجية لـ " بنك مصر " نحو التحول الرقمي مع مشروع "بالمزاد دوت كوم"

أعلن بنك مصر عن مشاركته كشريك استراتيجى ومستثمر رئيسى فى مشروع "بالمزاد دوت كوم".

تأتي هذه الخطوة في إطار التزام البنك بدعم خطة الدولة لزيادة الاعتماد على التكنولوجيا في إدارة الأصول العقارية.

أكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن البنك يتبنى استراتيجية للتحول الرقمي تتماشى مع رؤية الدولة في توسيع الخدمات الرقمية. وأوضح أن بنك مصر يسعى دائمًا لتوفير الحلول الإلكترونية للعملاء لتلبية احتياجاتهم المتنوعة، مشيرًا إلى أن الاعتماد على التكنولوجيا أصبح ضرورة في كافة الكيانات الاقتصادية.

وأشار الإتربي إلى أن البنك يسعى لزيادة حجم الاعتماد على الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته، مما يضمن مواكبة التطور العالمي والمحلي في التعاملات المالية والمصرفية. وأوضح أن التعاون مع منصة "بالمزاد دوت كوم" يأتي ضمن استراتيجية البنك لدعم التحول الرقمي وتقديم خدمات مبتكرة للعملاء.

من جانبه، أكد حسام عبدالوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن شراكة البنك مع منصة "بالمزاد دوت كوم" تأتي استنادًا إلى اعتقاد البنك بدور المنصة ورغبته في دعم الشركات الناشئة. وأشار إلى أنه تم تقديم تمويل للمنصة للمساهمة في بنائها وتوسيع عملياتها، مما يسهم في دعم مناخ الاستثمار العقاري بمصر.

من جانبه، أكد محمود فرحات، الشريك المؤسس لمنصة "بالمزاد دوت كوم"، أن التعاون مع بنك مصر يشكل شهادة ثقة للمنصة ويعزز موقعها في السوق المصري. وأوضح أن هذه الشراكة تسهم في رقمنة المزادات العقارية وتعزز عملية البيع والشراء بطرق شفافة وآمنة.