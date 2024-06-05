تعرف على أسعار التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون

بعد مرور شهر من فتح باب تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء في كافة أنحاء الجمهورية الذي بدأ في 7 مايو الماضي، تزداد عمليات البحث عن كيفية تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء، وقيمة الرسوم المطلوبة لكل متر.

حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، أسعار التصالح.

وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» قيمة الرسوم للتصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون واللائحة التنفيذية، فيما يلي:

حدد القانون سعر المتر للمساحات حتى 250 مترا 125 جنيها في القرى وتوابعها، بينما يصل سعر المتر 500 جنيه في المدن.

كما حدد القانون سعر المتر للمساحات التي تزيد عن 250 مترا مربعا وتصل إلى 500 متر مربع، 250 جنيها في القرى و1000 جنيه في المدن.

بينما جاء سعر المتر للمساحات التي تزيد عن 500 متر وتصل إلى 1000 متر مربع، 1000 جنيه في القرى وتوابعها، و2000 جنيه في المدن.

وجاء سعر المتر للمساحات التي تزيد على 1000 متر مربع وتصل إلى 2000 متر مربع 3000 جنيه للمتر في المدن، بينما في القرى وتوابعها 2000 جنيه.

بينما المساحات التي تزيد عن 2000 متر مربع وتصل إلى 4000 متر مربع يكون سعر المتر في المدن 4000 جنيه، بينما في القرى وتوابعها 3500 جنيه.