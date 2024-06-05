تحرير 2671 محضرًا تموينيًا متنوعًا بالفيوم مايو الماضي

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية، خلال شهر مايو الماضي، والتي استعرضها تقرير المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم.

وأكد المحافظ، ضرورة تضافر جهود جميع الجهات في الرقابة المستمرة، وإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع، للتأكد من توافر وجودة المعروض من السلع الغذائية والخضراوات، وإتاحتها للمواطنين دون مغالاة في الأسعار، وكذلك مجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري، وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية.

وأشاد محافظ الفيوم، بالجهود المبذولة من قِبل العاملين بمديرية التموين والتجارة الداخلية، مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بهذا القطاع الحيوي، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دائماً ما يؤكد على أهمية هذا القطاع، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات للتأكد من ضبط الأسواق والأسعار، وسلامة المعروض من اللحوم والمواد الغذائية ومطابقتها للاشتراطات الصحية.

ومن جهته، أوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أنه تم تحرير 2671 محضراً تموينياً متنوعاً في مختلف الأنشطة التموينية، خلال شهر مايو الماضي، بمختلف دوائر المحافظة من قرى ومراكز ومدن، بشأن مخالفات الـمخابز، والمطاحن، والأسواق، والمواد البترولية، منها 1599 محضراً بقطاع المخابز، تتعلق بنقص وزن الخبز، وإنتاج رغيف غير مطابق للمواصفات القانونية، وتوقف عن الإنتاج، وعدم الالتزام بالمواعيد المقررة للعمل والإنتاج، وعدم وجود موازين، ومبيعات وهمية، وتصرف وتجميع للدقيق البلدي، وكذا عدم وجود سجلات أو ميزان بالمخابز، وغيرها.

وأضاف، أنه في مجال الأسواق والمواد البترولية، تم تحرير 1072 محضراً متنوعاً، تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، أو بيع بأزيد من السعر، وكذلك انتهاء الصلاحية، والعمل بدون ترخيص، والغش التجاري، وبضائع مجهولة المصدر، تجميع دقيق وسلع مدعمة، وتجميع الدقيق أو السلع المدعمة، وعدم وجود شهادة صحية للعاملين بالمنشآت.

وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملات أسفرت عن ضبط 16 طناً و565 كجم دقيق بلدي، و ضبط 610،5 كجم دواجن وأسماك، وكذا 431 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة، و500 كجم أرز، و1200 كيس مكرونة بدون فواتير، و720 زجاجة زيت مجهولة المصدر، وعدد 5 عبوة منتجات ألبان بدون صلاحية، وعدد 564 شيكارة أسمدة، و1595 علبة سجائر مجهولة المصدر، وعدد 21 أسطوانة بوتجاز تباع بالسوق السوداء، و689 عبوة مأكولات وعصائر مجهولة المصدر، و10 ألاف و768 عبوة بقالة بون صلاحية، و5 طن زيتون فاسد، و736 كجم سكر تموينى بالسوق السوداء، و360 كجم ذرة صفراء بدون سعر، و500 لتر سولار، و36 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر، و1 طن نخالة بالسوق السوداء، و71 علبة دهانات مجهولة المصدر وبدون فواتير.

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