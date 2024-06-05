بعد حركة الترقيات الجديدة.. رئيس "القابضة للكهرباء" يجتمع مع رؤساء شركات التوزيع اليوم

يعقد المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركه القابضة لكهرباء مصر، اجتماع اليوم بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع بعد حركة الترقيات التي تمت أمس وبحضور المهندس بهجت إبراهيم رئيس شركة البحيرة والمهندس طارق عبد الشافي رئيس شركة جنوب القاهرة.

وعلمت “البوابة نيوز” أنه سيدور الاجتماع اليوم حول أهم ملفات شائكة على مكاتب رؤساء شركات التوزيع وهو نسب الفقد والتحصيل بجانب تكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي وإلغاء نظام الممارسة بجانب الأعمال الفنية للشركة.

وتشهد جميع شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية حالة من الطوارئ، خاصة بعد اجتماع الوزير الدكتور محمد شاكر الأسبوع الماضى برؤساء الشركات طالبهم فيها بزيادة نسبة التحصيل والحد من نسبة الفقد، كما تم تشكيل لجنة للمتابعة والرقابة على جميع الشركات وخاصة جنوب القاهرة بعد تخطى نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية 50%.

ويذكر أن هناك تعليمات لجميع شركات التوزيع بتكثيف حملات ضبط سارقى التيار الكهربائي الذين تتم محاسبتهم بنظام الممارسة وتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لهم مما يُسهم فى انخفاض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية وتقليل حجم الخسائر المادية.

وكان قد أصدر أمس المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة للكهرباء، قرارا بتعيين المهندس طارق عبد الشافى رئيس شركة الإسكندرية خلفا للمهندس مدحت فودة رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وأيضا المهندس بهجت إبراهيم نائب رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء للشبكات رئيسا لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء خلفا للمهندس طارق عبد الشافي.

كما أصدر المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر قرارا بتكليف المهندس محمد العبد رئيس مجلس إدارة شركة عرب الدلتا لإنتاج الكهرباء لرئاسة مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء.

وتضمن القرار أيضا تكليف المهندس محمد الباتع رئيس قطاعات الإنتاج بشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء لشغل وظيفة رئيس مجلس إدارة شركة غرب لدلتا لإنتاج الكهرباء.