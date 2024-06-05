قبل تطبيق الزيادة في أول يوليو.. تعرف على مخصصات المعاشات بالموازنة العامة للدولة 2024-2025

بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجديد، وتردد الأنباء عن زيادة المعاشات بداية من أول يوليو المقبل، وفقًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات إلى 15%.

تستعرض «البوابة نيوز» مخصصات المعاشات بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025، فيما يلي:

أقرت الموازنة العامة للعام المالي 2024-2025 المخصصات المتعلقة بالمعاشات، فتتضمن الموازنة تخصيص 635.9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مقارنة بـ532.8 مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالي 2023/ 2024 بمعدل نمو 19.3%.

كما تضمنت الموازنة العامة عن العام المالي 2024/2025 والذي يبدأ مع أول يوليو، زيادة في مخصصات المعاشات، والتي تقدر بـ 15% تصرف لأكثر من 13 مليون مستفيد من المعاشات.

وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن زيادة المعاشات تكون في الأول من شهر يوليو من كل عام، على أن تكون بحد أقصى 15%، وهو ما يجعل البعض يتصور أن تصرف زيادة جديدة في المعاشات في شهر يوليو المقبل، وهو ما لم يحدث بنص القانون أيضًا.

كما تضمنت تقديرات الموازنة مخصصات كافية لسداد القسط السنوى المستحق لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بقيمة 2142 مليار جنيه خلال عام 2024/2025 منه مبلغ 143 مليار جنيه نقدى والباقى بإصدار سندات على الخزانة العامة للدولة.

تجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى للمعاشات هو 1300 جنيه، وقد تم زيادته بعدما كان 1105 جنيهات، إلا أنه في إطار زيادة الاشتراك التأميني، فقد تم زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات.

يتزامن ذلك مع وصول الحد الأدنى للاشتراك التأميني إلى 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه إلى جانب وصول الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه.