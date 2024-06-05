إحالة عنصر إجرامي للمحاكمة بتهمة حوزة مخدرات في مدينة بدر

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، بإحالة حبس عنصر إجرامي ضبط بحوزته 18 كيلو أفيون وأستروكس بمدينة بدر، للمحاكمة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (كمية لمخدر الأستروكس وزنت 12 كيلو جرام – كمية لمخدر الفودو وزنت 6 كيلوجرامات – كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – عدد 2 زجاجة كيتامين مخدرة – عدد 5 أمبول مخدر – كمية من المواد الخام والأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع– سلاح أبيض)، واعترف بقيامه بتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1,2 مليون جنيه تقريباً، بالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.