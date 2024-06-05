رياح وارتفاع الحرارة.. تحذيرات من الطقس في السعودية

حذرت هيئة الأرصاد السعودية، اليوم الأربعاء، من حالة الطقس في المملكة، حيث عادت درجات الحرارة للارتفاع مجددا.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد ارتفاع درجات الحرارة في أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، بحسب ما أوردته صحيفة الرياض السعودية.

وفي منطقتي عسير والباحة تشهد حالة الطقس حالة من عدم الاستقرار حيث تكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة.

وفي منطقة البحر الأحمر تنشط حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه خليج العقبة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية بسرعة 08-18 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.