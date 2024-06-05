إطلاق مناقصة عالمية لاستيراد 15 شاحنة من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية أكتوبر 2024

تخطط الحكومة المصرية لإطلاق مناقصة عالمية لاستيراد نحو 15 شاحنة من الغاز الطبيعي المسال ختى نهاية اكتوبر المقبل لتلبية الطلب المحلي على الوقود في البلاد.

وتعمل مصر على زيادة كمية الغاز المتاحة في البلاد في وقت لاحق من هذا العام لتلبية الطلب على الكهرباء خلال فصل الصيف.وذلك وفقا لمصادر مطلعة بالوزارة .

وأعلنت وزارتا الكهرباء والبترول زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم فقط لساعة اضافية من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية وذلك بالتزمن مع زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وتشهد مصر حاليا زيادة في استهلاك الكهرباء بسبب موجة الحر التي تضرب الدولة العربية الأكثر اكتظاظا بالسكان ، ومن المتوقع أن تمتد حتى يوم الثلاثاء المقبل ، وفقا لبيان صادر عن مكتب الأرصاد الجوية يوم الخميس.

تحتاج وزارة البترول إلى حوالي135 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، و10 آلاف طن من المازوت يوميا لإنهاء انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في جميع أنحاء مصر.

وكان قد أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن الأسبوع الماضي ، أن بلاده تحاول تدريجيا التخلص من دعم الكهرباء في غضون 4 سنوات والتخلص التدريجي من دعم الوقود ببنهاية 2025.