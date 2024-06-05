بالفيديو.. التنمية المحلية تكشف تفاصيل مشروعات الوزارة بصعيد مصر

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الحكومة دشنت 5123 مشروعا ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مشيرًا إلى أنه منذ 2018 بدأ تنفيذ المشروع بقيمة مالية وصلت لـ مليار دولار؛ بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف "قاسم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد"، على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن المشروعات التي قامت بها التنمية المحلية أفادت المواطنين بخدمات كبيرة من الصرف الصحي المتكامل، ومحطات معالجة ورفع مياه، وإنشاء مراكز خدمية وتبطين للترع.

وتابع: "هناك إدارات للمشروعات بالشراكة الاستراتيجية مع شركات القطاع الخاص ووزارة الدولة مثل النقل والإسكان"، موضحًا: "تم تنفيذ 4 تكتلات اقتصادية لتشجيع ريادة الأعمال ومنح السيدات فرص عمل بالمراكز التكنولوجية".