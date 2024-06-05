الصحة: بعثة الحج الطبية قدمت خدمات الكشف والعلاج لـ1622 حالة من الحجاج المصريين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ1622 حالة من خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، حتى مساء أمس الثلاثاء، بينهم 952 حالة تلقت الخدمة في عيادات مكة المكرمة، و670 حالة في المدينة المنورة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تحويل 89 حالة مرضية للمستشفيات السعودية، منهم 71 حالة في مستشفيات مكة المكرمة، و18 حالة في مستشفيات المدينة، مضيفا أنه تم التنسيق لعمل جلسات الغسيل الكلوي لـ3 من الحجاج المصريين.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، ورئيس البعثة الطبية للحج، سلامة جميع الحجاج المصريين من أي أمراض معدية، ووجود تعاون وتنسيق تام مع كافة المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.

وأضاف «رشيد» أن فرق البعثة الطبية، تواصل مرورها الدوري على مقرات إقامة الحجاج المصريين، في مقرات إقامتهم بفنادق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، مع تنظيم ندوات يومية لتوعية الحجاج بالإجراءات الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم من الأمراض، للحفاظ على سلامتهم خلال أداء المناسك، وحتى عودتهم إلى الأراضي المصرية.

وأشار «رشيد» إلى أن مقر البعثة في مكة المكرمة استقبل الدكتور هاني بن عبدالعزيز جوخدار نائب وزير الصحة السعودي، في زيارة تفقدية اطلع خلالها على الخدمات المقدمة من خلال العيادات، والأدوية المتوفرة، مؤكدا حرص السلطات السعوية على صحة وسلامة جميع الحجاج من كافة دول العالم، حتى عودتهم سالمين إلى أراضيهم.

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