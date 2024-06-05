أوكرانيا: إسقاط 22 طائرة مسيرة روسية خلال 24 ساعة

أفاد قائد القوات الجوية الأوكرانية الفريق ميكولا أوليشوك، اليوم الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط 22 طائرة بدون طيار أطلقتها روسيا خلال فترة الليل على مناطق متفرقة من البلاد.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية عن بيان أوليشوك قوله “إن القوات الروسية هاجمت أوكرانيا بـ 27 طائرة بدون طيار من طراز شاهد-131/136 من مناطق كورسك الروسية وكيب تشودا في شبه جزيرة القرم”.

ونتيجة لمعركة الدفاع الجوي، تم إسقاط 22 طائرة بدون طيار من طراز شاهد في مناطق ميكولايف وخيرسون ودنيبروبتروفسك وسومي وبولتافا.

وشاركت وحدات الصواريخ المضادة للطائرات ووحدات الحرب الإلكترونية التابعة للقوات الجوية ومجموعات النار المتنقلة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية في صد الهجوم الجوي لروسيا.