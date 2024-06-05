بالفيديو.. الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بموجة حارة شديدة الحرارة وطويلة بشكل كبير لأنها بدأت منذ السبت الماضي، ومتوقع استمرارها حتى نهاية الأسبوع، مشيرة إلى أنه يتوقع استمرار الارتفاع الملحوظ في قيم درجات الحرارة والتي تعتبر أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام بـ 4 درجات.

وأضافت "غانم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن السبب في ارتفاع قيم درجات الحرارة هي مصادر الكتل الهوائية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، والمرتفعة في قيم درجات حرارتها، موضحة أن هناك مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وتابعت، أنه يتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة 38 درجة، فالأجواء في فترة النهار شديدة الحرارة، موضحة أن قيم درجات الحرارة في المساء ترتفع وتصل لـ 26 درجة بالكثير من المحافظات، وهناك رطوبة، والمواطنون يشعرون بحرارة الجو في الساعات المسائية، وأن البلاد في هذه الفترة في فترة الربيع.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ستكون يومي الخميس والجمعة، ولذلك على الجميع توخي الحذر من الارتفاعات الكبيرة في درجات الحرارة، وأن درجة الحرارة ستصل لـ 40 درجة بالقاهرة وذلك في الظل.