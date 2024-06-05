الخطوط الحديدية السعودية: زيادة 100 ألف مقعد لقطار الحرمين خلال موسم الحج

قال مدير العلاقات العامة والحكومية بالخطوط الحديدية السعودية خالد الفرحان، إنه تم زيادة أكثر من 100 ألف مقعد خلال حج هذا العام ليصل إجمالي مقاعد قطار الحرمين لأكثر من مليون و600 ألف مقعد.

وقال الفرحان - في تصريح خاص لقناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الأربعاء - إنه "تم الإعلان خلال الأسبوع الماضي عن الخطة التشغيلية لقطار الحرمين السريع ليصل عدد المقاعد لأكثر من مليون و600 ألف مقعد بإضافة أكثر من 100 ألف مقعد عن موسم الحج الماضي ومن خلال أكثر من 3800 رحلة".

وأكد أن "قطار الحرمين يخدم كافة ضيوف الرحمن والمسافرين بالمدينتين المقدستين (مكة المكرمة والمدينة المنورة) حيث يمر على 3 محطات في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ومطار الملك عبد العزيز ومحطة جدة الرئيسية".

وأوضح الفرحان، أن قطار الحرمين يعمل على مسار يبلغ طوله 453 كم ويختصر الرحلة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة في ساعتين و10 دقائق لسرعته الفائقة وطاقته الاستيعابية، مشيرا إلى أن الخطوط السعودية استحدثت خدمة نقل الحقائب إلى مقار سكن الحجاج دون الحاجة إلى نقلها معهم من المطار.