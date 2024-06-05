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الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش اللبناني: إطلاق نار على السفارة الأمريكية في بيروت وإصابة المُنفذ

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية في بيروت
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أعلن الجيش اللبناني، تعرض السفارة الأمريكية في بيروت، لإطلاق نار من شخص يحمل الجنسية السورية، مشيرة إلى أن عناصر الجيش المنتشرة في المنطقة ردت على مصادر النيران.
وأوضح الجيش، في بيان اليوم الأربعاء وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن مُطلق النار تعرض للإصابة وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة وتجري المتابعة لتحديد ملابسات الحادثة".
ومن جهتها، أوضحت السفارة الأمريكية في لبنان، أنه تم إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة، وبفضل رد الفعل السريع للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والفريق الأمني ​​في السفارة، لم تحدث أي خسائر، مؤكدة أن التحقيقات ما زالت جارية.

الجيش اللبناني إطلاق نار على السفارة الأمريكية السفارة الأمريكية في بيروت لبنان