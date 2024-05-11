"المدار الجديد" تختار "وايدبوت" لتعزيز تجربة العملاء في قطاع الاتصالات بليبيا

أعلنت شركة المدار الجديد، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات في ليبيا، عن شراكة استراتيجية مع وايدبوت، منصة المحادثة العربية المتقدمة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين تجربة العملاء وتقديم خدمات متطورة في قطاع الاتصالات.

تأسست شركة المدار في عام 1995 كأول مزود لشبكة الهواتف المحمولة في شمال إفريقيا، وقد بنت سمعتها على تقديم خدمات الاتصال بأعلى جودة وتطوير مستمر، وتخدم الآن أكثر من 5 ملايين مشترك في ليبيا.

تعتبر وايدبوت منصة المحادثة العربية المتقدمة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تدعم الحكومات والشركات لتسهيل عملياتها وتوفير تجربة عملاء استثنائية. تقدم وايدبوت خدماتها لأكثر من 80 مليون عميل في أكثر من 45 دولة، بما في ذلك مصر والمملكة العربية السعودية.

تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية لشركة المدار لتوفير خدمات عالية الجودة وتلبية احتياجات عملائها بشكل أفضل، حيث اختارت وايدبوت بسبب خبرتها الطويلة في مجال الذكاء الاصطناعي والتفاعل مع العملاء باللغات المختلفة.

يستخدم المساعد الافتراضي للمدار التقنيات المتطورة لتعزيز خدماتها وتوفير تجربة عملاء استثنائية، مما يعزز الاتصال بين الشركة وعملائها ويوفر استجابة فورية لاستفسارات العملاء عبر الماسنجر ودردشة الويب.