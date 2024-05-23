في مثل هذا اليوم.. الانتخابات الأولى بعد ثورة 25 يناير

في مثل هذا اليوم الموافق 23 مايو وقعت العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية الهامة ونقدم لكم أبرزها :

822 - عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله يتولى الحكم في الأندلس بعد وفاة جده الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن.

1040 - السلطان السلجوقي طغرل بك ينتصر على جيش الدولة الغزنوية في معركة داندقان ويستولي على خراسان ويجبر الغزنويين على الاعتراف بالدولة السلجوقية كأكبر وأقوى دولة في المنطقة.

1524 - طهماسب الأول يجلس على عرش الدولة الصفوية خلفًا لأبيه الشاه إسماعيل الأول.

1533 - الإعلان عن إلغاء وبطلان زواج هنري الثامن ملك إنجلترا من كاترين أراغون.

1908 - دخول مدينة بريدة تحت حكم ملك السعودية عبد العزيز آل سعود.

1915 - إيطاليا تعلن الحرب على ألمانيا وتنضم إلى الحلفاء وذلك بعد إعلان الإمبراطورية النمساوية المجرية الحرب عليها وذلك في الحرب العالمية الأولى.

1918 - كوستاريكا تعلن الحرب على ألمانيا وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.

1926 - إعلان قيام الجمهورية اللبنانية وذلك بعد إقرار مجلس الممثلين للدستور.

1949 - الإعلان عن قيام جمهورية ألمانيا الاتحادية.

1967 - الرئيس المصري جمال عبد الناصر يعلن إغلاق خليج العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية، وكان هذا الإغلاق سببا في نشوب حرب 1967.

1989 - بدء أعمال مؤتمر القمة العربية السابع عشر في الدار البيضاء والذي حضرته مصر لأول مرة بعد المقاطعة العربية.

2012- بدء عملية التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية، وهي الانتخابات الأولى بعد ثورة 25 يناير وسقوط نظام محمد حسني مبارك.

2017 - الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي يُعلن إقامة القوانين العُرفيَّة في جزيرة مينداناو بسبب الصدامات العسكريَّة بين الحُكومة الفلبينيَّة وجماعتيّ مُواتي وأبو سيَّاف في مدينة مراوي ذات الغالبيَّة المُسلمة.



المواليد

كما يصادف هذا اليوم ميلاد العديد من الشخصيات البارزة ومنها :

1707 ولد - كارولوس لينيوس، عالم نبات سويدي.

1891 -ولد بار لاغركفيست، أديب سويدي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1951.

1892 - بيتشيتشي، لاعب كرة قدم إسباني.

1908 - جون باردين، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1956 وعام 1972..

1917 - إدوارد نورتون لورنتز، عالم رياضيات وأرصاد جوية أمريكي..

1949 - آلن غارسيا، رئيس بيرو.

1950 - ولد مانويل سانشيز، لاعب كرة قدم إسباني.

1969 - ولد طلال فهد الأحمد الصباح، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

1976 - ولد ريكاردينيو، لاعب كرة قدم برازيلي.

1988 - محمد رمضان، ممثل مصري.



الوفيات

كما يصادف هذا وفاة ميلاد العديد من الشخصيات البارزة ومنها :

1333 - هوجو تاكاتوكي، حاكم ياباني.

1498 - سافونارولا، حاكم فلورنسا.

1524 - إسماعيل الصفوي، شاه إيران ومؤسس الدولة الصفوية.

1701 - وليام كيد، قرصان اسكتلندي.

1857 - أوغستين لوي كوشي، عالم رياضيات فرنسي.

1868 - كيت كارسون، كشاف أمريكي.

1906 - هنريك إبسن، كاتب مسرحي نرويجي.

1945 - هاينريش هيملر، وزير الأمن والقوات الخاصة في ألمانيا النازية.

1981 - محمد خيري، مُطرب سوري.

1993 - وفاة زينب صدقي، ممثلة مصرية.

