استقرار أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم الخميس 23 مايو 2024

استقرت أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية، بداية تعاملات اليوم الخميس 23 مايو 2024، بحسب آخر تحديثات شاشات عرض أسعار الذهب في مصر.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 “أكثر الأعيرة تداولاً وإقبالا في محلات الصاغة بمصر” نحو 3160 جنيها للشراء، و3140 جنيها للبيع.

في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 “الأعلى والأغلى فئة بين الأعيرة المتداولة في سوق الصاغة بمصر” نحو 3611.5 جنيه للشراء، و3588.5 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم في مصر للشراء: 3289.5 جنيه، وبلغ سعر البيع نحو 3310.5 جنيه.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، عند حوالي 2691.5 جنيه للشراء، وحوالي 2708.5 جنيه للبيع.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في الصاغة المصرية بداية تعاملات اليوم حوالي 2106.75 جنيه للبيع و2093.25 جنيه للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في مصر حوالي 1794.25 جنيه للشراء، و1805.75 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم في مصر 1345.75 جنيها للشراء، مقابل 1354.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر “ويزن 8 جرامات من الذهب” نحو 25120 جنيها للشراء، بينما سجل سعر البيع حوالي 25280 جنيها.

وبلغ سعر الأونصة في البورصات العالمية اليوم “وتزن نحو 31.١ جراما من الذهب” حوالي 2380 دولارا للبيع، و2379 دولارا للشراء.

وعن سعر مصنعية الذهب والدمغة، فهي تختلف من محل صاغة لآخر، ومن منطقة لأخرى، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و 10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.