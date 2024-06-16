توافد آلاف المصلين على ساحة مسجد السلطان لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك

رصدت كاميرا "البوابة نيوز"، مظاهر الاحتفال والصلاة في مسجد السلطان حسن، حيث يبدأ الاحتفال بعيد الأضحى بصلاة العيد التي تقام في الساحات الكبرى والمساجد، ويجتمع المسلمون بكثرة مرتدين أجمل ملابسهم، يتبادلون التهاني ويشاركون الدعاء.

شهدت ساحة مسجد السلطان حسن في القاهرة صباح اليوم توافد آلاف المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث امتلأت الساحة عن بكرة أبيها بالمصلين الذين توافدوا منذ ساعات الفجر الأولى، ذلك المسجد الذي يعد أحد أهم معالم القاهرة الإسلامية كان مشهدًا مهيبًا بأصوات التكبيرات التي ارتفعت من جنباته، مضيفة جوًا من الخشوع والسكينة.

من كل حدب وصوب، توافد الرجال والنساء والأطفال بأبهى حلتهم، للمشاركة في هذا الحدث الديني الكبير، المصلون أدوا الصلاة في جو مفعم بالروحانية، حيث استمعوا لخُطبة العيد التي تناولت معاني التضحية والفداء وقيم التكافل الاجتماعي.