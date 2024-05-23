إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارة نقل ودراجة بخارية، بالطريق الدائري بمدينة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية بالطريق الدائري بمدينة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أنه وقع عند مدخل قرية أبو عش، وأسفر عن إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.