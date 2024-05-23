اكتشاف كنوز قديمة تعود إلى القرن السابع بمعبد بالهند

عثر باحثون من مديرية الآثار الحكومية في منطقة جوبتيسوار ديفالايا، على آثار معبد في شمال شرق الهند، وكشفت أعمال التنقيب عن هياكل من الطوب والأرضيات الحجرية، وعدد كبير من قطع الفخار المزينة بتصميمات مزخرفة، وأواني حمراء، وصحن على حامل، وشظايا حافة، وفقا لما نشره موقع" archaeology".

وأوضح الباحثون أن المعبد، الذي تم تشييده في عهد أسرة سالاسثامبها ويعود تاريخه للقرن السابع، هو تصميم بانشاراتا رائع يضم مزيجا من الطوب والحجارة.

وأسفر الاكتشاف عن مجموعة متنوعة من الآثار الحجرية، وقاعدة معبد حجرية، وآثار حجرية مزخرفة وغير مزخرفة، ومشبك حديدي، وفحم من الموقع، تمتد العناصر والمنحوتات المعمارية الحجرية التي تم استردادها على عدة فترات، بدءًا من فترة سالاسثامبها (655 م - 900 م)، تليها فترة بالا (من القرن التاسع إلى القرن الحادي عشر الميلادي)، وبلغت ذروتها مع بناء آهوم في أعوام (1228 م - 1826 م) .

وقال عالم الآثار ناباجيت ديوري، إن الجانب الأكثر أهمية في التنقيب هو وجود أجزاء فنية ومعمارية في أطر زمنية مختلفة، حيث تم بناء المعبد لأول مرة من الطوب والحجر في منتصف القرن السابع الميلادي، وله خمسة جوانب على كل جانب من البرج وبهو يربط المعبد بجناح للطقوس العامة.

وأضاف ديوري أن المجمع كان محاطًا بجدار من الطوب، تم إضافة جناح آخر، أو ماندابا، وبرانالا، أو قناة لتصريف السوائل التي كانت تصب على الأصنام، خلال فترة مملكة آهوم، التي حكمت المنطقة من القرن الثالث عشر حتى القرن التاسع عشر الميلادي.

وخلص ديوري إلى أن التأريخ بالكربون والتأريخ المحفز بصريًا للقطع الأثرية سيساعد الباحثين على إنشاء تسلسل زمني للمنطقة.