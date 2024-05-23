رئيس جامعة المنيا يفتتح مهرجان "حصاد تربية نوعية" في نسخته الأولى

افتتح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، تُرافقه الدكتور إيمان الشريف، عميد كلية التربية النوعية، مهرجان حصاد كلية التربية النوعية 2024، والذي أقامته الكلية للمرة الأولى؛ لتسليط الضوء على الجوانب التطبيقية لتخصصات الكلية، ومواهب وإبداعات الطلاب، ومهاراتهم في مواكبة متطلبات سوق العمل، وما حققوه خريجيها.

شهد المهرجان، حضور لفيف من عمداء الكليات، ووكلائها، وأعضاء هيئة التدريس، ومديري المراكز والوحدات بالجامعة، ووكلاء كلية التربية النوعية، وأساتذتها، والطلاب والموظفين بأقسام الكلية كافة.

وعلى هامش المهرجان، تفقد رئيس الجامعة، معرض طلاب الكلية، والذي احتوى على مشروعات طلاب أقسام تكتولوجيا التعليم، والإعلام التربوي، والاقتصاد المنزلي، والتربية الموسيقية، ومركز التخصصات النوعية، وقسم العلوم النفسية والتربوية.

وأثنى رئيس الجامعة، على طلاب كلية التربية النوعية وخريجيها، الذين استطاعوا أن يثبتوا أنفسهم بمواهبهم المختلفة في سوق العمل، قائلاً: إن اسم الكلية يعكس ما يتمتع به طلابها من مواهب مختلفة في جميع التخصصات، ومؤكداً أن الجامعة ستظل تقدم لأبنائها الطلاب كل سُبل الدعم، حتى يوجدوا لأنفسهم المكانة اللائقة، ويُواصلوا تميزهم في سوق العمل.

من جانبها، أشارت الدكتورة إيمان الشريف، إلى أن هذا المهرجان يُسلط الضوء على بعض من المحاور الأساسية التي تُميز كلية التربية النوعية، وتُشكل رسالتها، ومنها: مُواكبة سوق العمل، والاهتمام بالخريجين، وتحقيق الجودة ومخرجات التعليم، مضيفة بأن الكلية تسعى لتحقيق الجودة العالية في جميع جوانب العمل، مُقدمة شكرها للدعم والتشجيع الذي توليه الجامعة، لضمان جودة مخرجات التعليم.

وخلال فعاليات المهرجان، تم عرض فيلم تسجيلي، يُوضح رؤية ورسالة الكلية، ويعرض المواهب المتنوعة، وما حصلوا عليه خريجي الكلية من فرص متميزة في سوق العمل، في كبرى القنوات التلفزيونية، وشركات مايكروسوفت، وكذا تنفيذ مشروعات لخريجي قسم الاقتصاد، فضلاً عما حققه خريجي قسم التربية الموسيقية، حتى نالوا التكريم من رئيس الجمهورية المصرية.

واختتم المهرجان، بحفل موسيقي، لكورال قسم التربية الموسيقي، قدم الطلاب خلاله، وقادوا الفقرات الفنية المتنوعة، التي نالت الاستحسان من جميع الحضور.