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الخميس 23 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

غدا.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن مركز الصف

تعبيرية
تعبيرية
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أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال الصيانة بخط المياه العكرة قطر 1200 مم .
وأوضحت المحافظة أن الأمر سوف يستلزم قطع المياه عن مركز الصف والقري التابعة له لمدة 8 ساعات بدءًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 24/ 5/ 2024 وحتي الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 25/ 5/ 2024؛ لإنهاء أعمال الصيانة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للاعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة مشدداً على رئيس مركز الصف بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات. 
وتشير محافظة الجيزة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

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