اليوم.. محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب ممدوح عباس

تعقد محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، جلسة محاكمة المستشار مرتضى منصور في الدعوى المقامة من ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، والذي يتهمه بالسب والقذف.

وكانت أصدرت محكمة جنايات الدائرة الثانية الاقتصادية، حكما نهائيا برفض الدعوى المقامة من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والتي طالب فيها بحبس رئيس نادي الزمالك الأسبق مرتضى منصور لمدة عام، بالإضافة إلى حبسه ستة أشهر.

يصدر الحكم برئاسة المستشار بدر محمد حسن السبكي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين مصطفى وسيم مصطفى وسامح سعيد موسى رؤساء محكمة الاستئناف.

وكان دفاع محمود الخطيب تقدم لنيابة الشؤون المالية في 23 سبتمبر سنة 2023، بطلب قيد برقم 172 لسنة 2023، طلب فيه من المحامي العام الأول، أن يعرض على محكمة الجنايات هذه العريضة لتصدر حكمها بإلغاء أمر إيقاف التنفيذ في الحكم الذي سبق وأصدره القرار القاضي أحمد خالد الشايب بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل يوم 27 أبريل 2022، في الدعوى رقم 45 لسنه 2022.