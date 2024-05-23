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الخميس 23 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قرار جديد من السعودية بشأن "العمرة" قبل بدء موسم الحج

الحج والعمرة
الحج والعمرة
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أصدرت السلطات السعودية، اليوم الخميس 23 مايو 2024 قرارا جديدا بشأن تصاريح العمرة من تطبيق "نسك"، قبل بدء موسم الحج.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، إيقاف إصدار تصاريح العمرة من تطبيق نسك اعتبارا من اليوم الخميس إيذانا ببدء موسم الحج لهذا العام.

وأوضحت الحج والعمرة السعودية، بأنه تقرر منع حاملي تأشيرة الزيارة بكل أنواعها من دخول مكة المكرمة أو البقاء فيها اعتبارا من "15 ذو القعدة" حتى "15 ذو الحجة" 1445 هجرية.

وأشارت الوزارة السعودية إلى اقتصار الدخول إلى مكة المكرمة على حاملي تأشيرات الحج؛ من أجل تمكين الحجاج النظاميين من أداء المناسك بيسر.

وشددت على أنه لا حج بلا تصريح، وستطبق العقوبات بحزم في حق كل مخالف للأنظمة لا سيما المضبوطين في النطاق الجغرافي المخصص للحجاج النظاميين.

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