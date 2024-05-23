اليوم.. محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب محمود الخطيب

تعقد محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم الخميس، جلسة للنظر في دعوى السب والقذف المقامة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق.

وأصدرت محكمة جنايات الدائرة الثانية الاقتصادية، في وقت سابق، حكما نهائيا برفض الدعوى المقامة من محمود الخطيب، والذي طالب فيها بحبس رئيس نادي الزمالك الأسبق المستشار مرتضى منصور لمدة عام، بالإضافة إلى حبسه ستة أشهر، برفض الدعوى.

وفي وقت سابق قضت المحكمة الاقتصادية، بوقف تنفيذ العقوبة على الإعلامي الرياضي عبد الناصر زيدان في الدعوى القضائية المقامة ضده من رئيس نادي الزمالك الأسبق مرتضى منصور، ويتهمه فيها بالسب والقذف وتعمد الإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحضر الإعلامي الرياضي عبد الناصر زيدان إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، وقدم دفاع مرتضى منصور توكيل بالصلح بينه وبين الإعلامي وقضت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.