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الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مواطنو القليوبية يحتفلون بالعيد على كورنيش النيل ببنها

احتفال مواطني بنها
احتفال مواطني بنها
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احتفل عدد كبير من مواطني القليوبية، بعيد الأضحى المبارك، بكورنيش النيل بمدينة بنها، حيث حرص المواطنين على اصطحاب أطفالهم، وحرص الشباب والفتيات على التقاط السيلفي، فيما قام عدد من المواطنين بتوزيع الهدايا وإطلاق شلالات البلالين على المحتفلين بالعيد عقب صلاة العيد في الساحات المختلفة.

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية على كورنيش النيل بمدينة بنها لتقديم التهنئة لأبناء المحافظة، حيث قام بتوزيع الورد وتبادل الصور التذكارية مع المواطنين.

كما أعرب المواطنين عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم وحرصه على التقاط الصور التذكارية للتهنئة بالعيد.

وأدى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، صلاة عيد الأضحى، بمسجد ناصر ببنها.

احتفال مواطني بنها

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